„Jetzt geht ' s dann so richtig los“, begrüßte Worbach die närrischen Gäste voller Vorfreude auf die kommende Faschingszeit. Nicht alle hatten sich rechtzeitig zum Beginn des Ordensfestes im Zentrum Zell eingefunden. „Auf der Alb schneit ' s wie die Sau“, so die kurze und bündige Erklärung des Präsidenten. Als erstes wichtiges Ereignis an diesem Abend stand die Inthronisation des neuen Stadtprinzenpaares Tom II. und Dawn I. auf dem Programm, die von ihren Vorgängern Werner und Angelika Chronik und Narrenzepter überreicht bekamen. Die beiden haben sogar zwei „Amtsperioden“ hinter sich, waren sie doch kurzfristig für das eigentlich vorgesehene