Mit der Aktion wollten Eltern auf das zehnjährige Bestehen des Sprachzentrums aufmerksam machen, das offiziell am 27. Juni gefeiert wird. „Und wenn dabei ein paar Euro für die Arbeit des Zentrums herausspringen, ist das auch nicht schlecht“, so Trieß. Das Sprachzentrum ist kein Raum, sondern eine eigenständige Organisation innerhalb der Schillerschule mit den Zielen Sprachförderung und Integration. Sowohl Lehrer als auch - ehrenamtlich engagierte - Eltern und Schüler bieten Kurse an.

Ältere helfen jüngeren Schülern

Diese können verpflichtend sein, wie „Sprachen und Schriften“ für die vierten Klassen