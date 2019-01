EsslingenDass Eduard Mörike „La Cucaracha“ gekannt haben muss, davon sind – mit einem Augenzwinkern – Herbert Häfele und Sergio Vesely überzeugt. Anders können sie es sich nicht erklären, weshalb der schwäbische Lyriker so temperamentvoll dichten konnte: „Hier ist Freude, hier ist Lust, wie ich nie empfunden! Hier muss eine Menschenbrust ganz und gar gesunden!“ Dass Mörikes beseelter Ausruf perfekt zum spanischen Volkslied über die Küchenschabe passt, demonstrieren Häfele und Vesely in ihrem Programm „Zurück in die Heimat“. Für ihre schwäbisch-chilenische Liederreise haben der Schwabe Häfele und der Exil-Chilene Vesely Texte der Dichter der schwäbischen