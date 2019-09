EsslingenVor einem Jahr hatte der städtische Schulamtsleiter Bernd Berroth noch nicht geahnt, dass die Zollberg-Realschule so stark PCB-belastet sein würde, dass Schüler und Lehrer bis zum Neubau drei bis vier Jahre lang in Container ziehen müssen. Mittlerweile ist man im Rathaus nur erleichtert, dass die anderen Schulen gar nicht oder lange nicht in dem Ausmaß wie die ZRS mit Schadstoffen belastet sind. Klar: Solche Wundertüten sind nicht mehr erwünscht. Aber womit können die Esslinger Schüler, Lehrer und Eltern im kommenden Schuljahr denn wirklich rechnen?

Mehr Jugendsozialarbeit: Die Stadt stockt die Schulsozialarbeit