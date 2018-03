„Wenn es mit dem Essen funktioniert, dann läuft auch alles andere gut“, sagte Schulbürgermeister Markus Raab bei der offiziellen Einführung des neuen virtuellen Bestell- und Zahlsystems in der Mensa der Gemeinschaftsschule am Schillerpark mit einem Augenzwinkern. Vorbei sind die Zeiten, in denen einzelne Essensmarken verkauft wurden und so mancher nicht das gewünschte Gericht erhielt. Seit diesem Schuljahr ist die vormalige Realschule eine Gemeinschaftsschule. Somit sind die Ganztagesangebote für die Fünftklässler verpflichtend. Und das heißt für die vier Teilzeitangestellten sowie die etwa 30