EsslingenWer für sein Kind zum Schuljahr 2020/21 einen Betreuungsplatz an einer Esslinger Grundschule braucht, muss mit längeren Wartelisten rechnen. Denn der Bedarf ist groß – und steigt ständig weiter. Seit Jahren kämpfen die Rathausmitarbeiter damit, aus den Schulen die allerletzten Raumreserven herauszuquetschen. Aber nicht nur in den Kitas sondern auch in der Schulkindbetreuung fehlt es zunehmend am Fachpersonal. Die städtische Schulverwaltung hat jetzt im Schulausschuss um Verständnis für die eingetrübten Aussichten geworben.

