EsslingenKein Schulchor, kein Projekt, nichts aus dem laufenden Schulbetrieb, das gezeigt werden könnte. Beim Tag der offenen Tür der Neuen Realschule Pliensauvorstadt präsentierte sich am Samstag eine Schule, die gerade erst am entstehen ist. Der Andrang von Eltern und eventuell künftigen Schülern war dennoch groß. Ab kommendem Schuljahr soll die Neue Realschule mit ein bis zwei Zügen in der fünften Klasse starten.

Das Interesse, der Pliensauvorstadt wieder eine Realschule zu geben, ist groß. Neben Stadt und Schulamt ist es nicht zuletzt die Bürgerinitiative Pliensauvorstadt, die den Tag der offenen Tür mitgetragen hat. Die Mensa war gedeckt,