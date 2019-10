EsslingenFür viele Jungs ist es ein Traumberuf: Feuerwehrmann am Flughafen. Als am Freitagmorgen das moderne Löschfahrzeug des Stuttgarter Flughafens auf dem Hof der Friedrich-Ebert-Schule in Esslingen-Zell stand, zog es die männlichen Schüler magisch an: Handy raus und das Fahrzeug mit der futuristischen Wasserlanze auf dem Dach knipsen. Für Malte Wendel ist der Traum in Erfüllung gegangen. Seit September ist er Azubi am Flughafen und geht in die neue Fachklasse Werkfeuerwehrmann/-frau in Zell. „Das ist ein unfassbar interessantes Aufgabenfeld“, schwärmt der 21-Jährige, der bisher als Schreiner gearbeitet hat.

Diesen Freitag wurde die neue