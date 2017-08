Schule beendet - und nun?

ESSLINGEN: Freiwilliges Soziales Jahr bei den Johannitern bietet viel Abwechslung

(red) - Jeder kennt die Frage: Was machst du nach deinem Schulabschluss? Es gibt viele Möglichkeiten, aber welche ist die richtige? Am 1. September startet für rund 130 junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren bei den Johannitern im Regionalverband Stuttgart das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) als Berufsorientierung. 45 davon sind in der Region Esslingen eingesetzt.