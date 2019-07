EsslingenEs soll ja Menschen geben, die der Tageszeitung keine große Zukunft prophezeien. Das EZ-Projekt „Zeitung in der Schule“ beweist Jahr für Jahr das Gegenteil. Mehr als 100 Schulklassen aller Schularten in unserem Verbreitungsgebiet haben diesmal mitgemacht – und sie waren mit großem Interesse dabei. Ganz egal, ob Grund-, Real- oder Gemeinschaftsschüler, Gymnasiast oder Berufsschüler – sie alle haben sich fünf Wochen lang intensiv mit der Eßlinger Zeitung und mit der Arbeit ihrer Macher beschäftigt. Und viele Schülerinnen und Schüler haben ihre Tageszeitung hinterher mit anderen Augen gesehen. So wie die Mettinger Viertklässlerin Tuana, die am Ende