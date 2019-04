EsslingenAm Dienstag beginnen in den allgemeinbildenden Gymnasien und an den Realschulen die Abschlussprüfungen. Zum Auftakt steht für alle Deutsch auf dem Terminplan, beendet wird der Prüfungsmarathon am 8. Mai. Die vergangenen Wochen waren also ganz dem Lernen gewidmet, ein besonders beliebter Lernraum ist die Stadtbücherei.

Die schwere Holztür aufgedrückt, ein paar Stufen hoch, durch den Rückgabe- und Entleihbereich, durchs Café mit seinen Zeitungen und Zeitschriften und schon ist man in der Kinder- und Jugendbuchabteilung. An diesem Nachmittag sind auch hier die Tische und Stühle für Erwachsene komplett besetzt. Da, wo es um Tiere und Umwelt