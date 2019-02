EsslingenWie man Grünflächen und die Altstadt erhält, wie und ob man Radwege ausbauen kann oder die Digitalisierung in den Schulen: Über diese und weitere Themen sprachen 25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a des Georgii-Gymnasiums Esslingen mit Oberbürgermeister Jürgen Zieger. „Ich habe selten eine achte Klasse erlebt, die schon so fit war in Sachen Kommunalpolitik“, sagte Michel Salzer von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würtemberg, dem Ausrichter des Aktionstags „Schule trifft Rathaus“. Die Teilnehmer sagten Zieger und zwei Vertretern des Jugendgemeinderats (JGR) ihre Vorstellungen für die Zukunft Esslingens direkt ins Gesicht.