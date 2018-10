Schub für die Tagespflege

ESSLINGEN: Mit den 14 neuen Plätzen, die auf dem Zollberg entstehen, verdoppeln die Städtischen Pflegeheime ihr Angebot

Wenn die Städtischen Pflegeheime Esslingen in gut einem Jahr gut 300 Quadratmeter im neuen „Zentrum Zollberg“ belegen, wagen sie sich auf neues Terrain: Erstmals gehen sie mit einem reinen Tagespflegeangebot in einen Stadtteil. Zugleich können sie mit den neuen 14 Plätzen auf dem Zollernplatz ihre bisherige Offerte in der Tagespflege mehr als verdoppeln: Im Altenheim Obertor stehen derzeit an fünf, einmal im Monat sogar an sechs Werktagen in der Woche zwölf Plätze zur Verfügung. Die teilen sich etwa 35 Seniorinnen und Senioren.