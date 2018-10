EsslingenSelten gab es für junge Menschen bessere Voraussetzungen, um eine Berufsausbildung zu beginnen: Die Wirtschaft brummt, das Angebot an Lehrstellen ist riesengroß, in vielen Branchen werden Azubis gesucht. Außerdem tun Betriebe und Arbeitsagentur einiges, um auch denen, die weniger gute Voraussetzungen mitbringen, den Start ins Berufsleben zu erleichtern. Dennoch bleiben manche auch in diesen Zeiten nach einer mehr oder oft auch minder erfolgreichen Schulkarriere im Abseits. Sie wollen nicht weiter zur Schule gehen, keine Berufsausbildung machen, auch nicht arbeiten und sich anpassen. Viele machen es sich leicht und haken solche Jugendliche und