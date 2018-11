EsslingenDie junge Schauspielerin, deren Rollenfach „die flattrige Schöne“ ist – mit dieser Beschreibung erinnert Bodo Kirchhoff in „Dämmer und Aufruhr. Roman der frühen Jahre“ (Frankfurter Verlagsanstalt, 28 Euro) an seine Mutter. Die zauberhaften Momente, als der Junge mit ihr durch die Landschaft der Kitzbüheler Alpen schlenderte, fängt der Literat in seinem neuen Werk ein, dessen autobiografische Bezüge überwiegen. Dabei inszeniert der Meister betörender Sprachbilder auch die erotischen Momente, wenn der Knabe schüchtern den Körper der Mutter erkundet. Im Kronensaal der Kreissparkasse Esslingen stellte der 70-Jährige bei der LesART sein neues Buch