Schorlau erkundet die Hintergründe der Griechenland-Rettung

Heute liest d er Stuttgarter Krimi-Autor in einem Nachklapp zur LesART in der WLB aus seinem neuen Roman „Der große Plan“

Mit der Figur des Stuttgarter Privatermittlers Georg Dengler hat der Krimiautor Wolfgang Schorlau eine ungewöhnlich profilierte literarische Figur geschaffen. Dengler geht immer dorthin, wo es wehtut, und erkundet gern die Abgründe von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. In seinem neunten Dengler-Roman „Der große Plan“, den Wolfgang Schorlau am Mittwoch, 25. April, ab 20 Uhr im ausverkauften Schauspielhaus der Esslinger WLB vorstellt, kommt der Privatermittler den Hintergründen der so genannten Griechenland-Rettung auf die Spur.