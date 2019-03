Esslingen Rund 5.300 Kilo schwer und 1,8 Millionen Euro teuer ist der neue Linearbeschleuniger, der seit Februar im Klinikum Esslingen steht. Mit dieser modernen Anschaffung will das neu ins Leben gerufene „Cancer Center“ weitere erfolgreiche Schritte bei der Krebsbekämpfung erreichen. Oberbürgermeister Jürgen Zieger, der zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender beim Klinikum ist, sprach von einer langjährigen Expertise in der Geschichte der Krebsforschung in Esslingen. Er bescheinigte dem Klinikum eine hohe medizinische Fähigkeit bei der Bekämpfung der zweithöchsten Todesursache durch Erkrankung. „Das Krankheitsbild Krebs wird im Laufe der Jahre weiter