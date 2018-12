Schokolade statt Zimt und Tannennadeln

FüSSEN: Wie Weihnachten riecht, hängt von den Erfahrungen mit dem Fest ab

(dpa/daw) - Der Christbaum steht fix und fertig geschmückt in der guten Stube, im Backofen schmort die Weihnachtsgans und auf dem festlich gedeckten Kaffeetisch brennt eine Bienenwachskerze. All diese Gerüche sind für manch einen der Inbegriff von Weihnachten. Welche Düfte Kinder heutzutage mit dem Weihnachtsfest verbinden, wurde in einem Hort in Füssen erkundet. Und die Umfrage förderte manch Erstaunliches zutage.