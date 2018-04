Esslingen Sommergefühle im April: Die momentane Wetterlage verursacht in uns ein Hoch und lässt die kalte und dunkle Jahreszeit vergessen. Manche sprechen sogar von einer neuen Lebensqualität und nehmen das sommerliche Klima zum Anlass, wieder auf mehr Aktivität umzuschalten. Was lösen Sonne und Wärme in uns aus? Unser Mitarbeiter Gabriel Zajac hat sich unter Passanten in der Esslinger Innenstadt umgehört und die Erfahrung gemacht: Der Lebensstil hängt tatsächlich vielfach vom Wetter ab.

Vivian Gold(27), Erzieherin aus Esslingen: Ich gehe mehr raus. Im Winter bleibe ich zu Hause und schaue im Fernsehen Netflix. Wenn es