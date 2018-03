Manchmal fallen zwei glückliche Umstände zusammen, was heute der Fall ist: Die langen Sommerferien beginnen, und endlich präsentiert sich die heißeste Zeit des Jahres auch standesgemäß mit Sonne und schweißtreibenden Temperaturen. Beste Voraussetzungen also vor allem für Schülerinnen und Schüler, nicht nur in fernen Urlaubsgefilden, sondern auch direkt vor der Haustür den Sommer zu genießen, sich zu erholen - und sei es nur von der wenig erbaulichen Erkenntnis, dass die Schulnoten weit hinter den eigenen Erwartungen und denen der Eltern zurückgeblieben sind.Schon seit geraumer Zeit führt besagte Erkenntnis