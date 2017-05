Esslingen (cid) - Johannes Schneiderhan ist von Oktober an der neue Mann an der Spitze von Esslingen live. Der Gemeinderat hat ihn zum neuen Geschäftsführer der Esslinger Kultur- und Kongressgesellschaft gewählt, die das Neckar Forum, die Osterfeldhalle in Berkheim und das Alte Rathaus betreibt. Schneiderhan löst damit die bisherige Chefin Monika Riexinger ab, die 13 Jahre lang die Geschicke von Esslingen live geleitet hat und die es im September aus privaten Gründen in die Schweiz zieht.

