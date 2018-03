Schneebeere statt Schwarzäugiger Susanne

ESSLINGEN: Kleine Nachlese zum Blumenschmuckjahr 2010 - Tipps vom Grünflächenamt für den winterlichen Balkon

(biz) - Ein weiteres Blumenschmuck­jahr neigt sich dem Ende zu -und der Blick nach draußen lässt einen eher an Wollsocken und Glühwein denken als an Blumenerde und Rebschere. So hat auch die Jury des Esslinger Blumenschmuckwettbewerbs längst ihre letzte Umfahrt hinter sich gebracht. Zumindest in der Erinnerung daran wird es ihr selbst in diesen Tagen wieder warm ums Herz.