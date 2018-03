„Da kommt eine Dame, da kommt eine Dame“, ruft ein kleiner Junge den Waldweg entlang. Tatsächlich herrscht heute ein bisschen Aufregung in der Schneckengruppe des Waldkindergartens, denn die „Frau von der Zeitung“ hat sich angekündigt. Die Erzieherinnen Sandra Clauss und Petra Frick haben mit ihrer Gruppe gerade eine große Runde im Wald gedreht. Die Sonne scheint nicht, es ist trüb, der Himmel wolkenverhangen und ein kühles Lüftchen weht um die Stubsnäschen der Kinder. Sie sind auf dem Weg zu ihrem „Waldsofa“ in der Nähe des Segelflugplatzes.Mareike hält ein Döschen in der Hand. Sie