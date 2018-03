(red) -Der Startschuss zum diesjährigen Esslinger Entenrennen fällt am verkaufsoffenen Sonntag, 2. April, um 12 Uhr. 6000 gelbe Quietsche-Enten stürzen sich an der Maille in den Wehrneckar und schwimmen um die Wette. Die schnellsten Enten werden unter den Augen der Zuschauer an der Agnesbrücke herausgefischt und deren Losnummern ermittelt. Auf die Besitzer der Gewinnerenten warten viele Preise, die von Esslinger Unternehmen gesponsort wurden. Die gemeinnützige Vereinigung Round Table organisiert das Schnabel-an-Schnabel-Rennen. Es mache Spaß, „so eine besondere Veranstaltung gemeinsam auf die Beine zu stellen“, betont der derzeitige