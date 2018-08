EsslingenVerschmuste Katze Micky sucht Platz bei tierlieben, verständnisvollen Menschen. Die neunjährige Katze Micky lebt seit kurzer Zeit im Katzenhaus des Tierheims in Esslingen. Die hübsche Schildpatt-Katzendame ist überaus lieb und verschmust. Mickys Frauchen ist leider verstorben. Deshalb sucht sie jetzt im Tierheim nach einem neuen und schönen Zuhause. Micky hat ihr bisheriges Leben in der Wohnung verbracht. Das soll auch so bleiben. Denn sie hat die Gefahren und Risiken, die eine Freigang mit sich bringt, überhaupt nicht kennengelernt. Micky kennt sogar Hunde. Jedoch sollten diese schon älter und nicht zu lebhaft sein. Andere Katzen begeistern sie