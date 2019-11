EsslingenDer Angeklagte, Inhaber eines Schlüsseldienstes, habe Menschen, die sich in einer Notsituation befunden haben, um richtig viel Geld betrogen, meinte die Amtsrichterin: Neun Monate auf Bewährung wegen gewerbsmäßigen Betruges in zwei Fällen lautet daher das Urteil. Der 23-Jährige war auch besonders perfide vorgegangen, da er zum einen die Gebrechlichkeit einer älteren Dame und zum anderen die Sprachbarriere einer jungen Mutter ausgenutzt hatte. Am 10. Juli 2018 hatte sich laut Anklage eine 67-Jährige, die nach einem Schlaganfall gehbehindert war, gegen 14 Uhr in Esslingen ausgesperrt und telefonisch einen Schlüsseldienst angefordert. Zwei Stunden