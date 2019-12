EsslingenLange Zeit hatte sie nicht darüber reden können. „Es war mir einfach peinlich“, sagt die 57 Jahre alte Esslingerin. Angelika K. (Name von der Redaktion geändert) musste prägende Jahre ihres Lebens in einem Heim verbringen, in dem sie eigentlich gar nichts verloren hatte. Gleichaltrige mit schweren Behinderungen füttern, eingenässte Betten säubern und für sie zuweilen wie eine Ersatzmutter sein – so sah ihre Jugend aus, die Jugend eines ganz quicklebendigen Mädchens mit vielen Träumen, das auf Wunsch des strengen Vaters statt familiärer Wärme Strenge und Züchtigung erfuhr. Ein Leben voller Angst und Demütigungen. Sie wurde geschlagen und einmal