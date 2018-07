EsslingenEsslingen ist reich an malerischen, ungewöhnlichen und überraschenden Orten – und in der Sommerzeit machen Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung gemeinsam mit dem Schauspieler Gerhard Polacek einige dieser ganz besonderen Fleckchen zu Schauplätzen literarischer Erlebnisse. „Erlesene Orte“ nennt sich die Reihe, die viele Freunde gefunden hat, weil jeder Abend ein ganz besonderer ist. Eine der spektakulärsten Lesungen erlebte das Publikum nun in der Oberesslinger Schleuse. Wo sonst mächtige Frachtschiffe mehrere Meter Höhenunterschied überwinden, durften die Zuhörer ganz unten in der leergepumpten und gereinigten Schleusenkammer Polacek lauschen.