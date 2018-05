EsslingenLachend stürmen zwölf kleine Tänzerinnen und Tänzer den Tanzpavillion an der Sporthalle der Schillerschule in Berkheim und nehmen ihn in Beschlag. An diesem Nachmittag gehört der mit einem Schwingboden und einem deckenhohen Spiegel ausgestattete Raum nicht den Vereinssportlern des TSV-Berkheim, sondern der Tanz-AG, die sich auf das Musical „Tuishi pamoja – eine Freundschaft in der Savanne“ von Martin Schulte und Sandra Engelhardt vorbereitet. Noch trägt nur eine Tänzerin ein T-Shirt mit einem glitzernden Zebrakopf, bei der Aufführung im Juni aber werden sich alle in Zebras verwandelt haben. „Das Musical wurde zu meiner eigenen Grundschulzeit