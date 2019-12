Esslingen (paj)Krippen sind aus der Weihnachtsdekoration nicht wegzudenken. Es gibt traditionelle und moderne Krippen in vielen verschiedenen Ausführungen. Ob bemalt, vergoldet oder naturbelassen, jede Weihnachtskrippe ist etwas Besonderes. Wie sehen Ihre Krippen aus? Schicken Sie uns Ihre Krippenfotos per E-Mail an online.redaktion[at]ez-online.de. Die schönsten Fotos veröffentlichen wir in einer Bildergalerie auf unserer Website und auf einer Seite in der gedruckten Ausgabe der EZ. Einsendeschluss ist am Montag, 23. Dezember, um 14 Uhr.