EsslingenBei den Handballern vom Team Esslingen ist die Meldung am Donnerstag eingelaufen. Die SG Esslingen hat es nur zufällig mitbekommen: „Wir haben offiziell nichts erfahren“, so Johannes Digel. Die Stadt schließt die Schelztor-Sporthalle für rund zwei Wochen für den Schul- und Vereinssport. Die Pressemeldung vom Freitag aus dem Rathaus ist dürr: „Aufgrund dringender Reparaturarbeiten“ müsse die Halle kurzfristig gesperrt werden. Man habe die Schulen und Vereine informiert, ist dort zu lesen.

Auf Nachfrage berichtet Pressesprecher Michael Botsch im schönsten Verwaltungsdeutsch: „Es werden Deckenplatten abmontiert, um eine unfallfreie Nutzung zu gewährleisten.“ Dabei handle es sich um Akustikplatten. Ist denn eines dieser Teile heruntergekracht, dass es die Stadt nun so eilig hat? Nein, es sei nichts heruntergekommen, sagt Botsch. Aber die Arbeiten seien dringend nötig gewesen und man habe nunmehr eine Firma gefunden, die sie ausführen könne.

Das wundert den einen oder anderen Sportler doch sehr. Zu Saisonbeginn sei die Halle noch von der Stadt für den Spielbetrieb genehmigt worden. „Und jetzt ist sie plötzlich gesperrt und man kann nicht einmal die Spieltage am Wochenende noch abwarten?“, fragt Digel. „Es ist auf jeden Fall ein weiterer Beleg dafür, dass sie zunehmend zerbröckelt“, so Christian Kruse vom Team Esslingen. „Wir haben ja schon auf eigene Kosten den Erfrischungsraum gestrichen. Aber am Gesamtzustand hat sich nichts verändert.“ In den Gästeumkleiden habe man erst gerade einen Wassereinbruch gehabt, das Holz verfalle zusehends. Der Sanierungsbedarf der Halle aus dem Jahr 1957/58 ist unbestritten. Es war auch in der Diskussion, sie abreißen und neu bauen lassen, was auf Widerstand stieß. Mittlerweile steht sie unter Denkmalschutz. Wann sie saniert wird, ist jedoch völlig offen.

Beide Spielgemeinschaften haben noch Glück im Unglück: Weil sie an diesem Samstag, 12. Oktober, und nicht am Sonntag ihre Heimspiele bestreiten, können sie zumindest für diesen Spieltag auf die Neckarsporthalle ausweichen. „Uns wurde gesagt, dass die Bauarbeiten am Freitag, 25. Oktober, wieder fertig sein sollen“, hofft Kruse darauf, dass die kommenden Heimspiele dann wieder am angestammten Ort stattfinden können. Das Team Esslingen spielt in der Landesliga, in der SG Esslingen werfen die Männer in der Kreisliga B, die Frauen in der Bezirksklasse. Jetzt sind beide Spielgemeinschaften dabei, die Trainingseinheiten unter der Woche anderweitig zu organisieren. Doch die Hallensuche ist eine schwierige Angelegenheit.

Bei den Schulen, die die Halle ebenfalls nutzen, war am Freitag keiner zu erreichen. Die Stadt verspricht jedenfalls: „Nach dem Abschluss der Reparaturen wird sie wieder umgehend freigegeben.“