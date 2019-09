EsslingenAm Schwimmbadeingang auf der Neckarinsel hängt ein Schwarzes Brett. Dort kann man sich über das Projekt informieren, das viele Mitglieder des Schwimmvereins elektrisiert, seit die Pläne der Klubführung Anfang 2018 publik wurden. Auf dem Anschlag findet sich neben Plänen und Grafiken auch ein Blatt für „Fragen und Anregungen“. Zu den wenigen krakeligen Einträgen ist seit Monaten kein neuer hinzugekommen. Es ist ruhig geworden um das Drei-Millionen-Projekt. „Man hört einfach nichts mehr“, wundert sich ein langjähriges Mitglied.

Im Januar dieses Jahres hatte der Esslinger, wie andere auch, an einer Mitgliederversammlung teilgenommen. Dort stieß das Vorhaben auf breite Zustimmung. Und es war die Rede davon, dass man schon in diesem Herbst mit den Arbeiten am ersten Bauabschnitt, dem Eingangsbereich, beginnen könne.

„Viel komplizierter als gedacht“

Also, wie steht es um die Traglufthalle? Carola Orszulik, geschäftsführender Vorstand beim SSVE, sitzt auf der Terrasse des Vereinsheims und schaut auf das blau schimmernde Becken. „Wo soll ich anfangen?“, sagt sie. Und zählt auf: Man habe den Bauantrag eingereicht. Man führe Gespräche mit der Stadt. Man habe eine Umfrage an 35 Esslinger Schulen hinsichtlich des Bedarfs nach Schwimmunterricht gemacht. Und man habe ein 80-seitiges Konzept beim Finanzamt eingereicht, in dem die Fragen der künftigen Versteuerung geregelt seien. Vor allem das Erstellen des Steuerkonzepts sei aufwendig gewesen. „Viel komplizierter, als wir dachten.“

Das Gesamtkonzept für das in die Jahre gekommene Areal besteht aus mehreren Abschnitten: Eingangsbereich, Geschäftsstelle, Sanitäranlagen, Umkleiden, Traglufthalle und Blockheizkraftwerk. Mit der Traglufthalle würde für den SSVE, mit 3300 Mitgliedern der größte Verein Esslingens, ein lange gehegter Traum wahr. Ein 50-Meter-Becken im Ganzjahresbetrieb würde ganz neue Möglichkeiten eröffnen – nicht nur den Schwimmern und Wasserballern des Klubs, sondern auch den Schulen. „Unsere Umfrage hat ergeben, dass nahezu alle Schulen in Esslingen gerne mit uns kooperieren würden“, so Orszulik. Die Versorgung mit Schwimmunterricht an den Schulen ist rudimentär. Die Folge ist, dass viele Kinder nicht mehr richtig schwimmen lernen.

Die Einbindung der Schulen und die daraus resultierenden Einnahmen sind ein wichtiger Baustein bei der Finanzierung der Betriebskosten; der Verein rechnet mit Ausgaben von deutlich über 200 000 Euro jährlich. Auch auf Fördermittel vom Landessport und der Stadt Esslingen stützt sich das finanzielle Konzept. Ohne eine entsprechende Förderung durch die Stadt ist das Projekt nicht realisierbar. Man sei auf verschiedenen Ebenen in Gesprächen, etwa mit den Fraktionen im Gemeinderat und mit Verantwortlichen der Stadt, so Orszulik. Die angespannte Finanzlage Esslingens macht die Sache nicht einfacher. Bei der Frage, wie die Gespräche laufen, gibt sie sich bedeckt. Nur so viel: Sie seien „schwierig“ bis „ernüchternd“. Darauf lässt auch die kühle Antwort der Stadt auf eine Anfrage der EZ schließen. Im März habe der Verein den Sportausschuss über das Projekt informiert, heißt es. „Ein aktueller Stand ist der Stadtverwaltung nicht bekannt.“

Schwierige Gespräche

Laut SSVE stehen in den kommenden Monaten wegweisende Entscheidungen an. Ende September soll es ein Treffen mit der Sportverwaltung der Stadt geben. Im November soll über den Bauantrag entschieden sein, und auch die Entscheidung des Finanzamts zum Steuerkonzept wird im Herbst erwartet. „Dann müssten wir klarer sehen, in welche Richtung es geht“, sagt Orszulik. Sie sei noch immer zuversichtlich, dass der Plan von der Traglufthalle Realität wird. Im Vorstand des Vereins sei man aber auch nicht blauäugig. „Ganz klar, das Projekt kann noch scheitern.“