Esslingen (red) - In der zweiten Tranche des Denkmalförderprogramms für dieses Jahr stellt das Land 47 760 Euro für die Sanierung des Dachstuhls des Neuen Rathauses zur Verfügung. „Das Neue Rathaus ist eines der architektonisch prägendsten Gebäude mit repräsentativem Charakter mitten in unserer Stadt. Deshalb ist es wichtig, dass nach einer ersten Förderung 2016 nun erneut in den Erhalt der Bausubstanz des Neuen Rathauses investiert wird“, erklärt die Esslinger Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Andrea Lindlohr.

