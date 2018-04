EsslingenMonatelang war die Unterführung am Esslinger Bahnhof ein Nadelöhr. Wer in der durch Baustellen verengten Röhre von der Bahn zum Bus hetzen musste, hatte in Stoßzeiten oft schlechte Karten. Doch nun erscheint der Tunnel in einem neuem Licht: Staub, Lärm und Trennwände sind weitgehend verschwunden – und hellen Wänden sowie einem neuen Boden gewichen. Ganz fertig ist man mit der Erneuerung des Durchgangs zwar noch nicht, aber man ist nah dran.

Wegen der Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn war der Fußgängertunnel in den vergangenen Monaten meist mit Holzwänden in zwei Gänge geteilt, zeitweise war er sogar halbseitig gesperrt. Zudem waren