EsslingenEs geht los: Die harte Zeit beginnt. Autofahrer können sich von Montag an auf noch mehr zähe Staus in der Stadt gefasst machen. Am Montag hat die Sanierung der Vogelsangbrücke begonnen, die voraussichtlich zwei Jahre dauern und erhebliche Einschränkungen des Verkehrs mit sich bringen wird. Zeitgleich beginnt die Stadt auch mit der Instandsetzung der Pliensaubrücke, die allerdings während der Arbeiten weiterhin von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden kann.

Direkt nach der morgendlichen Hauptverkehrszeit wurde die Baustelle auf der Vogelsangbrücke eingerichtet. In der ersten Bauphase, die voraussichtlich bis November dauern wird, soll der westliche Teil der Brücke instand gesetzt werden. Die Fahrbahnen in Richtung Stadtausgang sowie die Rampe von der Neckarstraße auf die Vogelsangbrücke werden gesperrt. Dennoch wird neben den Spuren in Richtung Stadtmitte auch eine Fahrbahn eingerichtet, auf der stadtauswärts gefahren werden kann. Für Fahrzeuge mit mehr als 2,30 Meter Breite ist diese allerdings tabu – ausgenommen Linienbusse. Für Nutzer des Busverkehrs gebe es also keine Einschränkungen durch die Baustelle, heißt es aus dem Rathaus. Fußgänger können in den nächsten Monaten nur den Gehweg auf der östlichen Seite der Brücke nutzen. Der Radverkehr wird über die Pliensaubrücke umgeleitet.

Endgültig wird die neue Verkehrsführung erst am 20. März stehen. Denn sie wird vor allem in den Nächten vom 18. auf den 19. März sowie vom 19. auf den 20. März eingerichtet. In diesen Nächten müssen Autofahrer mit kurzfristigen Totalsperrungen in Richtung Stadtausgang rechnen. Auch die Ampeleinstellungen an den Kreuzungen der Maille, der Kreuzung mit der B 10 und den Kreuzungen in der Ulmer Straße werden für die Zeit der Bauarbeiten umgestellt. Man will vor allem den Hauptverkehrsströmen Vorrang geben, um längere Staus auf der Brücke möglichst zu verhindern.

Zu weiteren nächtlichen Sperrungen kann es in der Zeit zwischen dem 12. April und dem 12. Mai kommen. Denn dann sollen die Schutz- und Tragegerüste im Bereich der Bahngleise montiert werden, was in der Regel bei Streckensperrungen zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens passieren soll. In der zweiten Bauphase soll der mittlere Teil der Brücke und in Bauphase drei die östliche Seite saniert werden. Die 1973 eingeweihte Vogelsangbrücke, die täglich von rund 43.500 Fahrzeugen befahren wird, soll in dieser Zeit abschnittsweise wieder in ihren Rohbauzustand versetzt und komplett erneuert werden. Während der gesamten Zeit soll die Brücke jedoch stets in beiden Richtungen befahrbar bleiben. Allerdings wird es auch auf den Straßen unter der Brücke zu Einschränkungen kommen. Generell wird im Baustellenbereich Tempo 30 gelten.

Insgesamt sind für die Sanierung 19,4 Millionen Euro veranschlagt, das Land hat einen Zuschuss von rund 5,9 Millionen Euro bewilligt. Die Arbeiten werden von den Baufirmen Ed. Züblin aus Stuttgart und Leonhard Weiss aus Göppingen ausgeführt. Im Rathaus ist man sich durchaus bewusst, dass die Brückensanierung heftige Belastungen für die Bürger mit sich bringen wird. Deshalb habe man erst vor wenigen Tagen ein Paket mit zahlreichen Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses im Gemeinderat vorgestellt. Man bitte aber alle Verkehrsteilnehmer, zu prüfen, welchen eigenen Beitrag sie zur Entlastung des Verkehrs leisten könnten, sagt OB Jürgen Zieger.

Weit weniger Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmer wird wohl die Sanierung der Pliensaubrücke mit sich bringen, die ebenfalls am kommenden Montag startet. Die historische Brücke ist vor allem wegen Verwitterung, Rissen und Feuchtigkeit im Bauwerk marode. Deshalb soll sie in zwei Bauabschnitten bis November gründlich renoviert werden. Dafür rechnet die Stadt mit Kosten von rund 2,9 Millionen Euro. In der Bauzeit bleibt die Brücke aber auf einer Breite von 2,50 Meter weiter für Fußgänger und Radfahrer nutzbar.

Zunächst werden Abdichtungs- und Belagsarbeiten oben auf dem Bauwerk erledigt sowie Spritzbetonarbeiten an den Unterseiten der Brücke. Auch die Gas- und Wasserleitungen der Esslinger Stadtwerke sollen erneuert werden. Damit der Brückenbogen über der B 10 in Fahrtrichtung Göppingen renoviert werden kann, muss die Bundesstraße vom 21. Juni bis 23. Juni an dieser Stelle drei Tage lang voll gesperrt werden. In dieser Zeit wird der Verkehr über die Ausfahrt „Pliensauvorstadt“, die Stuttgarter Straße und die Berkheimer Straße umgeleitet und dann wieder auf die B 10 geführt. Die Reparatur der Natursteinfassaden sowie der Unterseiten der Bögen im Bereich der B 10 steht allerdings frühestens 2020 oder 2021 an.

Die Pliensaubrücke datiert teilweise aus dem 13. Jahrhundert und ist eine der ältesten erhaltenen Steinbogenbrücken nördlich der Alpen. Heute sind noch sechs Bögen zwischen Pliensauturm und Stuttgarter Straße erhalten, allerdings bestehen jetzt zwei Massivbögen aus Stahlbeton und nicht mehr aus dem ursprünglichen Material Stubensandstein.