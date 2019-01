EsslingenDie umfassende Sanierung der Augustinerbrücke zwischen Frauenkirche und Neuem Rathaus hält die Stadt bereits seit 2016 in Atem. Und verbunden mit der halbseitigen Sperrung der Geiselbachstraße sorgt diese Großbaustelle dafür, dass das Verkehrsgefüge in Esslingen deutlich in Schräglage geraten ist. Deshalb sehen die Bürgerinnen und Bürger genauer hin und wundern sich gelegentlich, wenn die Baustelle verwaist ist. Doch der Anschein trügt: Gearbeitet wird unter der Brücke, bevor die Baufachleute voraussichtlich Mitte bis Ende März wieder an der Oberfläche erscheinen und mit den Belagarbeiten beginnen.

Tiefbauamtschef Uwe Heinemann ist mit