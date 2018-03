Esslingen (daw) - Unter dem Motto „Vom Suchen und Finden“ stellen in der diesjährigen Weihnachtsaustellung des Stadtmuseums Sammlerinnen und Sammler aus Esslingen und Umgebung ihre Schätze aus. Sonntags können die Museumsbesucher mit Sammlern direkt ins Gespräch kommen. Zwischen 15 und 17 Uhr stellen je zwei Sammler ihre Raritäten vor. Am morgigen Sonntag gibt es Einblicke in das Sammeln von Feierabendziegeln und Meterstäben sowie von Fotoapparaten.

