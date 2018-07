Rußfilter-Theater mit neuem Stück

Rußfilter-Theater feiert Premiere seines neuen Stücks „Die bucklige Angelika“

Ein umjubelter Sänger kann nicht auftreten, wenn die verkrüppelte Frau im Publikum sitzt. Was kann er tun? Darum geht es in dem Stück „Die bucklige Angelika“, das am Samstag Premiere im Rußfilter-Theater hatte.