Eimer und Schaufeln, Wasser und Sand, vor allem aber keine Erwachsenen, die einen ständig mahnen, sich nicht dreckig zu machen: Viel mehr brauchen Kinder nicht, um sich zu vergnügen. So steht der neue Matschplatz der Kita im Theodor-Rothschild-Haus in der Gunst der Mädchen und Jungen ganz weit oben. Nicht nur im Garten wird das Spielangebot stetig erweitert. In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl der Plätze von 20 auf 55 gewachsen.

Nach der Fusion des Vereins Jugendhilfe und der Stiftung Jugendhilfe aktiv kamen die Mutter-Kind-Wohngruppe und somit auch die früher in der Kirchackerstraße