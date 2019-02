EsslingenAchten Sie auf die Wortwahl“, bat Jürgen Grässlin die 50 aufmerksamen Zuhörer bei den Sulzgrieser Gesprächen. Deutschlands bekanntester Rüstungsgegner, im Hauptberuf gerne Lehrer in Freiburg, nannte Beispiele: „Aus Waffen werden Geräte, aus Opfern Weichziele, aus zerfetzten Körpern Kollateralschäden.“ Grässlin weiß, was überlebende Opfer erleiden, denn seit 25 Jahren reist er zu den Schlachtfeldern der Welt, auf den Spuren deutscher Waffen. Diesen Opfern will er eine Stimme geben, das treibt ihn an. „Ich habe das vielen Menschen versprochen.“

45 Minuten präsentierte Grässlin Fakten über Fakten, dann sammelten die Zuhörer in Gruppen