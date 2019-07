EsslingenFür viele ist Jürgen Grässlin Deutschlands hartnäckigster Rüstungsgegner. Unermüdlich weist er darauf hin, welchen Schaden deutsche Waffen überall in der Welt anrichten, und er scheut sich auch nicht, Rüstungskonzernen juristisch die Stirn zu bieten. Dass er damit Erfolg hat, macht ihn für seine Gegner noch gefährlicher. In der Reihe „Talk im Econvent“ ist Jürgen Grässlin am Mittwoch, 10. Juli, ab 19.30 Uhr im Tagungshaus in der Ritterstraße 16 zu Gast. Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt der Friedensaktivist und Pädagoge schon vorher Einblick in seine engagierte Arbeit.

Wie wird man zum Friedensaktivisten?

Indem man