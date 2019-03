EsslingenBlau-weiß geringelt, rot-weiß getupft, geblümt, mit grafischen Mustern versehen oder uni: Die Stoffe, die Silke Hampel für ihre Kollektion auswählt, sollen nicht nur hübsch aussehen. „Ich achte darauf, dass sie aus Bio-Baumwolle sind, eine gute Qualität haben und unter fairen Bedingungen hergestellt werden“, erklärt die Gründerin des Modelabels „Die rote Zora“, die aber nicht Design, sondern Theologie studiert hat. Ihr Engagement in der kirchlichen Fairtrade-Bewegung hat sie auf die Idee gebracht, „dass das, was mit Kaffee funktioniert eigentlich auch in der Mode möglich sein muss“. Mit Stoffen, Schnitten, Garnen, Knöpfen und Nähten kennt sie