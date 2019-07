EsslingenWollte man im Mittelalter eine Stadt darstellen, genügte es, eine Ansammlung von Häusern und Türmen zu zeichnen. „Das überzeugte die Zeitgenossen, dass dies kein Dorf, sondern eine echte Stadt war“, erklärt Martin Beutelspacher, Leiter der Städtischen Museen. In der Neuzeit war man damit aber nicht mehr zufrieden. So suchten die Maler nach neuen Perspektiven. Mit dem Ölgemälde „Alt-Eßlingen“ von Julie Textor präsentiert das Stadtmuseum in diesem Monat ein Bild, dass einen außergewöhnlichen Blick auf Esslingen zeigt.

Vor gut 400 Jahren kamen Abbildungen auf den Markt, welche die gesamte Stadt in einem einzigen Bild zeigen. Diese Form der