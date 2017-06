Esslingen (red) -Bei einem Verkehrsunfall in der Schlachthausstraße ist am Dienstagabend eine 29 Jahre alte Rollerfahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 22-jähriger Fahrer eines Opel Corsa gegen 21.30 Uhr von einem Parkplatz ausfahren, übersah dabei allerdings die auf der Schlachthausstraße in Richtung Martinstraße fahrende Rollerfahrerin. Als diese das ausfahrende Fahrzeug erblickte, leitete sie umgehend eine Vollbremsung ein. Dadurch verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Zu einer Berührung mit dem Pkw kam es zwar nicht, dennoch zog sich die