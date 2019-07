BaltmannsweilerWasserrohrbrüche gibt es immer wieder, aber dieser Fall von Baltmannsweiler hat eine besondere Dimension. Weil die aus den 1970er-Jahren stammende Hauptleitung ein Leck bekam, waren am Donnerstag sämtliche 2500 Bewohner des Ortsteils Hohengehren für elf Stunden ohne Wasser. Um fünf Uhr in der Frühe war das Malheur passiert, erst gegen 16 Uhr floss in den Haushalten wieder Wasser aus den Hähnen. Bürgermeister Simon Schmid zeigte sich erleichtert, als die Versorgung am Nachmittag endlich wieder klappte. „Gott sei Dank haben wir bereits eine neue Hauptleitung nach Hohengehren verlegen lassen“, sagte er gegenüber der EZ. Die neue Leitung sollte erst in der Nacht vom 8. auf den 9. Juli in Betrieb genommen werden. Wegen des Rohrbruchs musste das Umklemmen mit einer Notoperation nun einige Tage früher erfolgen.

Bei der Landeswasserversorgung fiel am Donnerstagmorgen auf, dass der Druck in der Schurwaldgemeinde bedenklich abgesunken war. Die Ursache ließ sich schnell ermitteln: Unter der Baacher Straße, etwa auf Höhe der Tennisanlage, wurde ein Leck an der Hauptleitung entdeckt, die vom Behälter „Wildpark“ in den Ortsteil Hohengehren führt. Es handelt sich dabei um eine Leitung, die wegen ihres fortgeschrittenen Alters schon mehrfach große Probleme bereitet hatte. 2012 habe es einen ähnlichen Fall gegeben, berichtet Bürgermeister Schmid. Damals habe man die Leitung notdürftig geflickt. Verwaltung und Gemeinderat war schon damals bewusst, dass die maroden Rohre bald erneuert werden müssen. Denn in Fachkreisen ist längst bekannt, dass diese Generation von Wasserleitungen aus den 70-ern besonders gerne zerbersten. Bis das Projekt angestoßen und auch Geld im Haushalt bereitgestellt wurde, dauerte es allerdings noch ein paar Jahre. Denn eine Investition von 620 000 Euro sind für die Schurwaldgemeinde kein Pappenstiel. Im März begannen die Bauarbeiten. Seither wurden zwischen dem Behälter „Wildpark“ und Hohengehren auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern neue Rohre im Erdboden verlegt. Nachdem die meisten Arbeiten mittlerweile erledigt sind, machte die Gemeindeverwaltung die Bürger in den Dorfnachrichten und über Wurfsendungen bereits darauf aufmerksam: Nächste Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag soll die Umstellung erfolgen. Das heißt, die alte Leitung wird abklemmt, die neue in Betrieb genommen. So war es geplant. „Ganz geräuschlos in der Nacht. Keiner hätte etwas gemerkt“, sagt Bürgermeister Schmid. Doch dann kam das ärgerliche Leck dazwischen und warf den Zeitplan über den Haufen. Weil der gesamte Ortsteil betroffen war, musste mit Hochdruck gearbeitet werden. Ab halb sechs seien Mitarbeiter des Gemeindebauhofs und der Landeswasserversorgung damit beschäftigt gewesen, die neue Leitung doch schon früher in Betrieb zu nehmen, berichtet der Rathauschef. Er ist froh, dass auch die Feuerwehr mitgeholfen hat, die Unannehmlichkeiten für die Bürger von Hohengehren möglichst gering zu halten. Für alle, die dringend Wasser benötigten, richtete sie beim Bauhof eine provisorische Versorgungsstelle ein. Die wurde tatsächlich genutzt. Etwa 20 Leute seien ab 10 Uhr gekommen, um sich an der Entnahmestelle Trinkwasser zu holen, berichtet Schmid.

Mancher Hohengehrener wird nach dem Vorfall festgestellt haben, dass das Trinkwasser nun nach Chlor riecht. Das sei normal, sagt Bürgermeister Schmid. Nach den Vorgaben es Gesundheitsamtes müsse bei der Inbetriebnahme einer neuen Leitung immer erst Chlor zugegeben werden. Anlass zur Sorge bestehe nicht. „Das ist gesundheitlich völlig unbedenklich“, betont Schmid.