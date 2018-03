Esslingen Auf der Bühne bevorzugen sie die harten Töne – dass sie auch ein großes Herz haben, beweisen die Macher des Rock-for-one-World-Festivals (ROW) alle Jahre wieder im Esslinger Jugend- und Kulturzentrum Komma. Dort geht das Benefiz-Festival am morgigen Samstag in die nächste Runde. Vier Bands haben sich angesagt, und sie versprechen ihrem Publikum nicht nur jede Menge heißer Musik, sondern auch die Chance, etwas für den guten Zweck zu tun. Denn der Reinerlös der Veranstaltung, die seit 2004 stattfindet, geht stets an soziale Einrichtungen und Initiativen. So sind im Lauf der Jahre bereits mehr als 100 000 Euro zusammengekommen.

