EsslingenEiner sticht unter den vielen bunten Zetteln an der Stellwand heraus. „WC“ hat jemand in großen Lettern darauf geschrieben. Der Wunsch nach einer öffentlichen Toilettenanlage ist eine Anregung für die Neugestaltung der Ritterstraße. Sie soll zunächst versuchsweise für sechs Monate zur Fußgängerzone umfunktioniert werden, und im Rahmen einer Informationsveranstaltung im Alten Rathaus am Mittwochabend beschritten die Verantwortlichen bezüglich der Meinungsäußerung neue Wege. Besucher, Anwohner, Geschäftsleute und andere Interessierte, konnten ihre Wünsche auf Zettel schreiben und sie an eine von vier Stellwänden pinnen. Der komplexe Sachverhalt