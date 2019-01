EsslingenAuch die jüngsten Veränderungen haben kaum etwas gebracht: Nach wie vor leiden Anwohner und Geschäftsleute in der östlichen Altstadt unter dem Parksuchverkehr. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt die Fußgängerzone in der Küferstraße bis zur Ritterstraße sowie in der Strohstraße bis zur Spritzengasse versuchsweise erweitert. Doch der gewünschte Effekt – weniger Verkehr in der östlichen Altstadt – stellte sich nicht ein. Nun denkt die Stadt darüber nach, die Ritterstraße zur Fußgängerzone zu machen. Im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) am Montag wollte man sich aber noch nicht auf ein Konzept festlegen.

Die Stadtverwaltung schlägt drei