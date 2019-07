EsslingenAlle Versuche, den ungeliebten Parksuchverkehr in der östlichen Esslinger Altstadt zu unterbinden, sind bisher fehlgeschlagen. Deshalb geht es nun um die große Lösung, und die sieht vor, die Ritterstraße in eine Fußgängerzone umzuwandeln. Allerdings: Ganz ohne Verkehr wird es in der Ritterstraße auch künftig nicht gehen, denn schließlich müssen auch die Interessen der Anwohner und des örtlichen Handels berücksichtigt werden. Und so wird die Bürgerschaft im Rahmen einer Planungswerkstatt an den Überlegungen beteiligt, wie das Konzept für eine verkehrsberuhigte östliche Altstadt mit hoher Aufenthaltsqualität aussehen soll. Den Auftakt dieses