Von Melanie Braun

Wo soll in den kommenden Jahren gebaut werden, wo will man Gewerbe ansiedeln und welche Flächen sollen frei bleiben? Um diese Fragen wird in Esslingen seit Jahren gestritten. Heftig wird es immer dann, wenn die Stadt dazu ansetzt, die groben Planungen im Flächennutzungsplan (FNP) zu fixieren. Denn oft prallen bei den Vorhaben gegensätzliche Interessen aufeinander. Im Februar hat der Gemeinderat einen neuen Vorentwurf für den FNP beschlossen. Wir haben die Bürgerausschüsse der Stadtteile gefragt, was sie von den Plänen halten. In einer Serie werden wir ihre Positionen dazu darstellen.

Kern des neuen Vorentwurfs ist vor allem der